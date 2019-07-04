https://static.news.ru/photo/715f7508-9e5a-11e9-9281-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ещенко/РИА Новости

Имена моряков, героически погибших при пожаре на глубоководном аппарате «Лошарик» в Баренцевом море, увековечат в Кронштадте. В Морском соборе святителя Николая Чудотворца, который считается главным храмом ВМФ России, установят мемориальную доску с именами моряков.

На первом этаже собора висят доски со списками всех погибших российских моряков всех кораблей всех флотов до 1918 года. На втором этаже у нас формируется такой же помянник с именами погибших в советское и в постсоветское время. И там будет отдельная доска, посвящённая [экипажу] этого глубоководного аппарата, — сообщил источник ТАСС .

ЧП произошло 1 июля. В результате пожара на станции погибли 14 подводников. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Выжить удалось четверым членам экипажа. Причиной ЧП стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Ранее News.ru писал, что в Кронштадте прошла панихида по погибшим подводникам. В мероприятии приняли участие моряки и офицеры Военно-морского флота России.