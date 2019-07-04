https://static.news.ru/photo/2a19e46e-9e80-11e9-bb47-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин с Папой Римским Франциском Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Авторы иконы, которую президент России Владимир Путин подарил папе римскому, отказались назвать её цену, но на сайте художественно-производственного предприятия РПЦ «Софрино» указывается, что стоимость подобного произведения может составлять около 120 тысяч рублей.

Я не уполномочен давать такие комментарии, насколько она ценна. Могу пояснить, что это наша икона, нашего производства, — рассказал РИА Новости заместитель директора художественно-производственного предприятия РПЦ «Софрино» Андрей Потёмкин.

На сайте предприятия указывается, что подобную икону по желанию заказчика могут изготовить из дуба, красного дерева или другого материала. Цвет киота можно выбрать по образцам, подрамник выкрашен золотой аэрозольной краской, а риза исполнена в золочёном или никелированном исполнении. В этом случае стоимость изделия рассчитывается индивидуально, однако цена за него начинается от 119,4 тысячи рублей.

Как ранее сообщал News.ru, президент РФ Владимир Путин и папа римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обменялись подарками. Российский лидер передал понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского.