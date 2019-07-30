Избирательная комиссия Екатеринбурга в третий раз отказалась регистрировать инициативную группу по проведению референдума о статусе земли в сквере, где планировалось возведение храма.
Рабочая группа изучила представленные активистами документы и пришла к выводу, что выдвижение инициативы не в полной мере соответствует установленному порядку. Члены избиркома согласились с этим заключением, сообщается на
Ранее инициаторам референдума отказали в его проведении из-за ошибок в документах.
Как писал News.ru, екатеринбургская епархия отказалась от идеи строительства храма Святой Екатерины в центре города. По мнению священнослужителей, культовое сооружение должно быть возведено на «достойном месте».