https://static.news.ru/photo/5b3fe852-b39a-11e9-9635-fa163e074e61_660.jpg Сквер у Театра драмы в Екатеринбурге Фото: Сергей Булкин/News.ru

Избирательная комиссия Екатеринбурга в третий раз отказалась регистрировать инициативную группу по проведению референдума о статусе земли в сквере, где планировалось возведение храма.

Рабочая группа изучила представленные активистами документы и пришла к выводу, что выдвижение инициативы не в полной мере соответствует установленному порядку. Члены избиркома согласились с этим заключением, сообщается на сайте комиссии.

Ранее инициаторам референдума отказали в его проведении из-за ошибок в документах.

Как писал News.ru, екатеринбургская епархия отказалась от идеи строительства храма Святой Екатерины в центре города. По мнению священнослужителей, культовое сооружение должно быть возведено на «достойном месте».