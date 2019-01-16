Сводный отряд инженерной бригады перебросили на «Украинку»

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Более 100 военнослужащих сводного отряда инженерного соединения Восточного военного округа из Хабаровска перебросили на аэродром «Украинка» в Амурской области.

По данным Минобороны, военные были доставлены самолётом Ан-12.

«В сводный отряд вошли специалисты инженерно-сапёрных подразделений, военнослужащие медицинского отряда специального назначения и расчёты беспилотных летательных аппаратов „Орлан“», — уточнили в ведомстве.

Все они примут участие в восстановлении нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища.

В Минобороны отметили, что военнослужащие прошли курс подготовки по проведению взрывных работ в скальных и мёрзлых грунтах и выполнению задач в условиях низких температур, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что взрывчатку и специальные грузы доставило МЧС в Хабаровск для устранения последствий обвала сопки на Бурейском водохранилище. Груз общим весом 75 тонн был доставлен самолётом Ан-124 «Руслан» на аэродром Украинка.