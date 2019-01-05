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Игоря Верника вызвали в полицию

Игорь Верник Сергей Булкин/News.ru

Игорь Верник

общество [ версия для печати ]

Правоохранители проводят проверку после публикации в Сети видеозаписи, на которой запечатлено, как внедорожник актёра Игоря Верника выехал на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве.

Самого телеведущего вызвали в территориальное подразделение ДПС, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МВД. По факту незаконной езды возбуждено административное дело.

В полиции отметили, что по результатам проверки лицо, управляющее автомобилем, может быть привлечено к ответственности.

Ранее в МХТ им. Чехова заявили, что артист, решивший проехать на своём джипе по пешеходной улице, не нарушил правил. Дело в том, что у актёра «есть официальный пропуск на проезд через служебный въезд в Камергерском переулке», пояснила пресс-атташе театра Мария Малкина.

Как писал News.ru, во время поездки Верника по центру столицы его охранники отгоняли от машины марки Range Rover случайных прохожих. При этом сам артист позже заявил, что никакой охраны у него нет, а сообщения СМИ об этом — «бред».


#москва #скандалы #верник
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