Сечин послал чиновникам корзинки с колбасой

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Игорь Сечин

В этом году глава «Роснефти» Игорь Сечин опять поздравил членов правительства корзинками с колбасой. В поздравительных корзинах вместе с колбасами лежали банки с паштетом «От Иваныча», бутылки с вином и цитрусовые фрукты.

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев. Однако несколько чиновников рассказали The Bell, что корзины с едой стали самым популярным подарком в этом году.

Корзинка от Сечина прославилась после дела бывшего министра экономики Алексея Улюкаева. Чиновник был задержан представителями правоохранительных органов. Они обнаружили у задержанного корзинку с колбасой и сумку, в которой лежали $2 млн.

Суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам строгого режима в колонии. Экс-министр оплатил штраф в размере 130 млн рублей, но продолжает отрицать свою вину.

Ранее Алексей Улюкаев написал эксклюзивное письмо в News.ru, в котором подробно рассказал о своей жизни в колонии. Это первый случай, когда экс-министр самостоятельно и откровенно рассказал о себе.