https://static.news.ru/photo/8f095c40-b4fd-11e9-8b5c-fa163e074e61_660.jpg Игорь Крутой Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Российский композитор Игорь Крутой станет режиссёром праздника, посвящённого 40-летию московской Олимпиады. Об этом сообщил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

Он рассказал, что в настоящее время создан штаб, который занимается вопросами подготовки к празднованию. В его состав входит большая группа людей, в числе которых помощник президента РФ Игорь Левитин, глава Минспорта Павел Колобков. Возглавляет штаб заммэра столицы Дмитрий Карпенко.

Штаб составил подробный план мероприятий, которые пройдут в рамках празднования. По словам Смирнова, будет проведено множество выставок, фестивалей и конкурсов. Подготовка к ним идёт полным ходом, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Крутой запланировал отметить своё 65-летие большим концертом. Шоу, в котором примут участие Анна Нетребко, Лара Фабиан, Юрий Башмет и многие другие знаменитости, должно состояться 3 ноября.