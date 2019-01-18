ИГ решает свои проблемы заявлениями о Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/882a2221b483b9c9c6107db905fc14dd/d5eca443-83a7-4aaf-9af2-925e3f7d6730_850.jpg Илья Московец/ТАСС

Заявлениями о теракте в многоэтажном доме в Магнитогорске организация ИГ (запрещена в РФ) пытается решить свои финансовые проблемы, уверен член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Я очень обеспокоен не столько попыткой выдать желаемое за действительное, а чтобы оправдать этой ситуацией какие-то средства на какие-то ещё возможно существующие ячейки или глубоко замаскированных представителей», — сказал сенатор в беседе с НСН.

По его словам, террористы пытаются, в частности, запугать людей и дискредитировать власть. Член Совфеда отметил, «признание» ИГ означает, что у организации «серьёзные проблемы».

Как ранее сообщал News.ru, газета боевиков «ан-Наба» опубликовала материал, в котором говорится, что сторонники боевиков якобы заложили взрывное устройство в здании и привели его в действие. Своё долгое молчание они объяснили «соображениями безопасности устроивших теракт».