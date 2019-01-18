ИГ решает свои проблемы заявлениями о Магнитогорске

Заявлениями о теракте в многоэтажном доме в Магнитогорске организация ИГ (запрещена в РФ) пытается решить свои финансовые проблемы, уверен член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич.
«Я очень обеспокоен не столько попыткой выдать желаемое за действительное, а чтобы оправдать этой ситуацией какие-то средства на какие-то ещё возможно существующие ячейки или глубоко замаскированных представителей», — сказал сенатор в беседе с НСН.
По его словам, террористы пытаются, в частности, запугать людей и дискредитировать власть. Член Совфеда отметил, «признание» ИГ означает, что у организации «серьёзные проблемы».
Как ранее сообщал News.ru, газета боевиков «ан-Наба» опубликовала материал, в котором говорится, что сторонники боевиков якобы заложили взрывное устройство в здании и привели его в действие. Своё долгое молчание они объяснили «соображениями безопасности устроивших теракт».