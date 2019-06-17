https://static.news.ru/photo/9f572eda-90de-11e9-8980-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Думский комитет по бюджету и налогам поддержал законопроект об освобождении студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) при получении ими материальной помощи.

Комитет порекомендовал парламентариям принять в первом чтении документ, подготовленный группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Речь в нём идёт о помощи, которую вузы и колледжи оказывают нуждающимся студентам.

Согласно действующему законодательству, матпомощь, оказываемая работодателем работнику, не облагается налогом, если её размер не превышает 4 тыс. рублей. Помощь нуждающимся студентам имеет ту же правовую природу, но при этом подлежит налогообложению. По словам Яровой, разработанный депутатами законопроект призван устранить эту несправедливость, сообщает ТАСС .

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