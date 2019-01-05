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Хуснуллин поделился планами по реновации на 2019 год

Андрей Никеричев /АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Власти Москвы намерены ввести в эксплуатацию порядка 600 тысяч кв. м недвижимости по программе реновации в 2019 году. При этом, по словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, из пятиэтажек в новое жилье смогут переехать 12 тысяч семей.

При этом чиновник отметил, что власти ставят задачу ежегодно строить под программу минимум 3 миллиона кв. м жилья. Кроме того, общий объём вводимой недвижимости в 2019 году должен возрасти до 9 миллионов кв. м, сообщает ТАСС.

Как ранее писал News.ru, график переселения домов по программе реновации будет составлен до конца текущего года, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, перечень планируется дополнять по мере возникновения новых площадок для строительства. Очерёдность сноса зданий устанавливается согласно градостроительной документации.


#москва #МаратХуснуллин #реновация
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