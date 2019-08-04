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Более 50 несовершеннолетних было задержано на несогласованной акции в Москве 3 августа, сообщил столичный уполномоченный по правам ребёнка Евгений Бунимович. По его словам, большинство подростков отпущены.

Он отметил, что в настоящее время окончательной цифры нет. Ведётся проверка. Бунимович подчеркнул, что сложности возникают в случае отсутствия в городе законных представителей ребёнка, передаёт «Интерфакс». Ранее News.ru писал, что...