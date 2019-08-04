Поведение соседки, затопившей квартиру российского художника Никаса Сафронова с ценными картинами, живописец назвал свиным хамством.
Это называется хамством. Свиным хамством, поросячьим. Вот моя кормушка, и всё, — рассказал РЕН ТВ Сафронов, пояснив, что женщина даже не извинилась за устроенный потоп и не помогла после инцидента.
Ранее News.ru писал, что уникальные произведения искусства, в том числе ценные картины, пострадали в московской квартире российского художника Никаса Сафронова из-за потопа, устроенного соседкой. Женщина заявила, что знала о том, что топит художника, однако ограничилась вызовом аварийных служб, после чего легла спать.