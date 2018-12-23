Питерский художник «украсил» стену образом свиньи с дубинкой

https://news.ru/storage/news/68e8b20e218454c5eedd15626fab212f/d7576801-8d78-414d-898b-d63d991649b6_850.jpg vk.com/misha_marker

Уличный художник Миша Маркер повесил на стену петербургского дома свою новую картину. На полотне изображена свинья, в копытах у которой лежит дубинка.

Голова животного одета в балаклаву, это видно на фотографиях, размещённых автором в социальной сети «ВКонтакте». На фоне использованы цвета российского флага.

Символом наступающего 2019 года, согласно китайскому гороскопу, станет Жёлтая Земляная Свинья.

Ранее News.ru сообщал, что жильцы многоэтажки на улице Вишерской в Шушарах в Санкт-Петербурге впервые в истории зарегистрируют граффити жирафа на стене их дома. Так они хотят сохранить рисунок, чтобы его никто не мог закрасить.