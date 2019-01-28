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Художник назвал позором кражу картины Куинджи

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Ситуация с похищением картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи является «позорным позором» для России, где многие мужчины служат охранниками, заявил художник Андрей Бильжо.

По его мнению, подобные инциденты происходят там, где за этим не смотрят.

«Я думаю, что наша страна имеет самое большое количество охранников. Куда ни зайдешь, стоят мужики в костюмах с рациями. Страна охранников, которые ни **** не делают. Поэтому смешно в стране, где одни охранники, прийти и среди бела дня положить в пакет картину и унести её», — прокомментировал он.

Бильжо отметил, что данное происшествие не вызывает тревоги, так как всё это «просто смешно».

Карикатурист также считает, что многие областные музеи, где хранятся ценные экспонаты, находятся в опасности, так как произошедшее в Третьяковской галерее является «симптомом одного большого синдрома, который говорит, что всё рушится», передаёт Nation News.

Ранее News.ru писал, что полотно кисти Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» было похищено из Третьяковской галереи вечером 27 января. Преступление было совершено с особой дерзостью — прямо во время работы выставки на глазах посетителей человек, одетый в форму музейного работника, снял картину, вынул полотно из рамы и не спеша покинул помещение. К счастью, преступление удалось быстро раскрыть. Уже утром следующего дня полиция сообщила о задержании преступника и изъятии картины.


#кража #музей #Третьяковка #искусство #картины #куинджи #Бильжо
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