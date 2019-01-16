USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,289 $   Brent60.29 $ Bitcoin3,628.40 $
МОСКВА-7°C14:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Художницу из Петербурга обвинили в педофилии

vk.com/mila.arbuzova.artist

общество [ версия для печати ]

Уголовное дело возбуждено в отношении художницы из Санкт-Петербурга Милы Арбузовой. По её словам, подозрения вызвала картина с изображением Венеры, в которой усмотрели признаки педофилии.

Произведение называется «Movimento di Belezza», или «Движение красоты» и является ремейком шедевра Сандро Боттичелли. Вместо богини художница нарисовала обнажённую феминистку Сашу Черноусову, которую ребёнок, стоящий рядом, обдувает феном.

«Картина-шутка, также затрагивающая феминистскую повестку — репродуктивный труд женщин, стандарты красоты, бодипозитив», — пояснила Арбузова.

По её словам, ребёнок с феном — дочь Черноусовой. Обвинителям не понравилось, что девочка находится рядом с обнажённой женщиной.

Она рассказала, что на картину якобы пожаловался некий гражданин Евросоюза, увидевший произведение на выставке в Германии.

«Доказательством того, что дело фальсифицировано целиком и полностью, является тот факт, что проводившие допрос неправильно назвали страну, в которой выставлялась картина, — а это была Франция», — заявила художница.

Арбузова отметила, что Германия могла возникнуть в деле в связи с тем, что там живут её родители.

По некоторым данным, следователи также планируют приобщить к делу серию портретов топлес.

«Дело, которое завели на меня, высосано из пальца и представляет собой заключительную часть травли, которой я подвергаюсь уже много лет», — подчеркнула она.

Художница добавила, что точно не выдержит пребывания в тюрьме, а также что будет переживать за судьбу своих несовершеннолетних детей, передаёт «Ридус».

Ранее News.ru писал, что суд в Свердловской области признал жителя Екатеринбурга виновным в преступлениях сексуального характера против малолетнего ребёнка. Сыщики установили, что свои злодеяния 37-летний мужчина совершал в период с мая по декабрь 2017 года. С жертвой он познакомился в Интернете


#Санкт-Петербург #художники #педофилия #картины #Венера
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
в мире 17:05, 21 декабря 2018
Папа римский вспомнил про педофилов
происшествия 13:00, 20 декабря 2018
Якутский педофил совратил восьмилетнюю девочку
За прославленным режиссёром тянется «карма» педофила
шоу-бизнес 12:44, 18 декабря 2018
Экс-модель обвинила Вуди Аллена в педофилии
За прославленным режиссёром тянется «карма» педофила
Лента новостей
происшествия 14:37
Пожар после взрыва на питерском химзаводе потушен
общество 14:35
Пензенский губернатор отправил чиновников убирать сугробы
экономика 14:34
Моисеев: из криптовалюты ушли признаки финансовой пирамиды
общество 14:34
Россияне планируют активно посещать Турцию в 2019 году
общество 14:33
Патриарх Кирилл призвал наказывать виновников взрывов
Другие новости
общество 14:35
Пензенский губернатор отправил чиновников убирать сугробы
общество 14:34
Россияне планируют активно посещать Турцию в 2019 году
общество 14:33
Патриарх Кирилл призвал наказывать виновников взрывов
общество 14:29
Синоптики рассказали о погоде в день Крещения
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top