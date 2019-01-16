Художницу из Петербурга обвинили в педофилии

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Уголовное дело возбуждено в отношении художницы из Санкт-Петербурга Милы Арбузовой. По её словам, подозрения вызвала картина с изображением Венеры, в которой усмотрели признаки педофилии.

Произведение называется «Movimento di Belezza», или «Движение красоты» и является ремейком шедевра Сандро Боттичелли. Вместо богини художница нарисовала обнажённую феминистку Сашу Черноусову, которую ребёнок, стоящий рядом, обдувает феном.

«Картина-шутка, также затрагивающая феминистскую повестку — репродуктивный труд женщин, стандарты красоты, бодипозитив», — пояснила Арбузова.

По её словам, ребёнок с феном — дочь Черноусовой. Обвинителям не понравилось, что девочка находится рядом с обнажённой женщиной.

Она рассказала, что на картину якобы пожаловался некий гражданин Евросоюза, увидевший произведение на выставке в Германии.

«Доказательством того, что дело фальсифицировано целиком и полностью, является тот факт, что проводившие допрос неправильно назвали страну, в которой выставлялась картина, — а это была Франция», — заявила художница.

Арбузова отметила, что Германия могла возникнуть в деле в связи с тем, что там живут её родители.

По некоторым данным, следователи также планируют приобщить к делу серию портретов топлес.

«Дело, которое завели на меня, высосано из пальца и представляет собой заключительную часть травли, которой я подвергаюсь уже много лет», — подчеркнула она.

Художница добавила, что точно не выдержит пребывания в тюрьме, а также что будет переживать за судьбу своих несовершеннолетних детей, передаёт «Ридус».

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