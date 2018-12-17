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Москвичам станет легче добираться до вокзалов столицы

Сергей Булкин/News.ru

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Московская железная дорога запустила около сотни новых пригородных поездов. Большинство составов начали курсировать на Курском, Белорусском и Казанском направлениях, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Благодаря данной мере инфраструктура мегаполиса получила до 100 тысяч пассажирских мест в сутки, пишет ТАСС. Дополнительные электрички обслуживают также Павелецкий, Горьковский, Киевский, Ленинградский и Рижский участки МЖД.

Вся подробная информация об изменениях размещена на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и на официальном портале Центральной пригородной пассажирской компании.

Ранее News.ru сообщал о запуске ЦППК мобильного приложения для приобретения электронных билетов. Для того чтобы купить поездку с помощью телефона, пользователю потребуется указать дату и маршрут и оплатить покупку банковской картой или через Apple Pay.


#москва #электрички #мжд
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