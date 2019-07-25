https://static.news.ru/photo/ec5c792e-aeca-11e9-b199-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Ходорковский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что в рамках «третьего дела ЮКОСа» расследуется хищение акций компании во время приватизация, а также легализация похищенного имущества и полученных от его продажи денег.

Похищенные и отмытые средства аккумулированы Ходорковским и членами возглавляемой им организованной группы за рубежом, в том числе в США, Великобритании, Ирландии и других государствах, — цитирует «Политэксперт» Куренного.

В рамках второго дела Ходорковский с совладельцем ЮКОСа Лебедевым уже осуждены. Однако компании-акционеры инициировали в зарубежных судах разбирательства, требуя взыскать с РФ $120 млрд ущерба. Запросы Генпрокуратуры о движении легализованных средств ЮКОСа за рубежом пока остаются без ответа.

Как писал News.ru, на российском телеканале вышел документальный фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Его авторы утверждают, что Ходорковский с партнёрами по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд, а Генпрокуратура уже несколько лет пытается выяснить обстоятельства этого дела. Главной целью расследования правоохранительных органов является вопрос, куда исчезли деньги ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров.