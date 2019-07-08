Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российские туристы отменили более 130 броней в гостиницах города Кутаиси в Грузии в связи с закрытием прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщила представитель пресс-службы центра туризма Кутаиси Мари Девидзе.

Из данных 16 гостиниц следует, что 137 броней из России были отменены. Кроме этого, отменены ещё 70 броней из других стран. В целом, за неделю потеряно 207 броней, и это...