Басманный суд Москвы 8 июля рассмотрит ходатайство следствия о продлении на три месяца срока содержания под домашним арестом основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Он подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс».
Басманный суд в 15:00 рассмотрит ходатайство следствия о продлении Калви домашнего ареста на три месяца, — сообщил ТАСС защитник Калви Дмитрий Клеточкин.
Следствие также ходатайствует о продлении ареста партнёрам Baring Vostok Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну, директору по инвестициям фонда Ивану Зюзину, генеральному директору НАО «Первое коллекторское бюро» Максиму Владимирову и председателю правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву.
Как писал News.ru, Светлана Труханович сменила основателя и старшего партнёра фонда Baring Vostok Майкла Калви на посту председателя совета директоров банка «Восточный». К исполнению своих обязанностей она приступила 2 июля. Светлана Труханович не имеет акционерного участия в банке, обладает 15-летним опытом в инвестиционной и банковской сферах, получила квалификацию CFA и ACCA. На годовом собрании также был избран новый состав совета директоров.