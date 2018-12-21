Хлебозавод «Черкизово» решил вопрос с долгами по зарплате

https://news.ru/storage/news/3d4a1cd7a6ccb7949889328a0e5de803/b453df33-3aab-4bcc-ae04-b0aff19e9b3b_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Руководство кондитерско-булочного комбината «Черёмушки» перечислит на счета московского хлебозавода «Черкизово» средства для полного погашения долгов по зарплате перед сотрудниками дочернего предприятия «Настюша», сообщил председатель совета директоров «Черёмушек» Сергей Щедрин.

По словам топ-менеджера, со своими работниками компания будет рассчитываться до конца текущей рабочей недели и переведёт им около 28 миллионов рублей, пишет «Интерфакс».

«Это технический момент, сами средства уже отфондированы. Вопрос решён», — добавил управленец.

Директора хлебокомбината «Черкизово» Яна Соловьёва задержали в столице 19 декабря 2018 года. Он стал фигурантом уголовного дела. Позже ему предъявили обвинение по части 3 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности, причинившей тяжкие последствия»). Мужчина частично признал вину и дал показания по обстоятельствам расследуемого дела.

Ранее News.ru писал о том, что в суд подан иск о приостановке работы АО «Петелинская птицефабрика», которая владеет брендом «Петелинка» и входит в группу компаний «Черкизово». Заявление подало управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.