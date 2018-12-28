Хинштейн ответил на совет министра заводить огороды

https://news.ru/storage/news/dd2df430575b78c9225144f224d404f3/423cf035-831a-4a0f-932e-51f6828a47ad_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Хинштейн

Самарский министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова неудачно выразилась, предложив одиноким мамам выращивать еду для детей на огородах, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Это ответственный руководитель, совестливый министр. Очевидно, что она не имела в виду то, как воспринимаются её слова сегодня. Однако всегда, когда вступаешь в публичную полемику, нужно понимать, как это может быть истолковано», — сказал Хинштейн в комментарии «Политике Сегодня».

Как сообщал News.ru, Марина Антимонова дала совет россиянам, которым не хватает денег на содержание детей. Она вступила в диалог с пользователями Twitter, которые обсуждали демографическое положение в регионе. В комментариях под новостью о том, что население региона сократилось на 7400 человек, чиновница посоветовала живущим на пособие семьям завести огород.