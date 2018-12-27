Херсонский суд продлил арест Вышинского до 27 января

https://news.ru/storage/news/22f40c91fe24fadb95429e60c20d4c72/50e395e9-c0d8-4a84-a5bb-c8d59290ffb9_850.jpg РИА Новости

Кирилл Вышинский

Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на месяц.

«Продлили срок содержания под стражей на один месяц, до 27 января 2019 года», — сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.

Он отметил, что намерен подать апелляцию на это решение. Нынешний срок ареста Вышинского истекает 28 декабря.

Ранее News.ru писал, что главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский не подлежит обмену. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев должен освободить журналиста без условий. Он также подчеркнул, обращаясь к представителям украинских СМИ, что их никто в России не притесняет.