HeadHunter уберёт графу об образовании из формы резюме

Компания интернет-рекрутмента HeadHunter из формы резюме удалит графу об образовании. Об этом заявил руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров.
«HeadHunter разрабатывает систему оценки навыков без сведений об образовании. В будущем мы также готовы отказаться от графы "Образование" в резюме, но только в тех сферах и профессиях, где это релевантно», — передаёт его слова телеканал «360».
Джабаров отметил, что в мире есть тренд на снижение ценности образования.
Как ранее писал News.ru, рекрутинговая компания Superjob убрала из объявлений вакансий графу «Образование». Однако она осталась при размещении резюме.