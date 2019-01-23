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HeadHunter уберёт графу об образовании из формы резюме

Александр Авилов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Компания интернет-рекрутмента HeadHunter из формы резюме удалит графу об образовании. Об этом заявил руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров.

«HeadHunter разрабатывает систему оценки навыков без сведений об образовании. В будущем мы также готовы отказаться от графы "Образование" в резюме, но только в тех сферах и профессиях, где это релевантно», — передаёт его слова телеканал «360».

Джабаров отметил, что в мире есть тренд на снижение ценности образования.

Как ранее писал News.ru, рекрутинговая компания Superjob убрала из объявлений вакансий графу «Образование». Однако она осталась при размещении резюме.


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