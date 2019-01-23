HeadHunter уберёт графу об образовании из формы резюме

https://news.ru/storage/news/fc0680a8fdcdf587b0a64abbd43e0789/20392270-6149-41ff-9876-105c1dc11aa7_850.jpg Александр Авилов/АГН «Москва»

Компания интернет-рекрутмента HeadHunter из формы резюме удалит графу об образовании. Об этом заявил руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров.

«HeadHunter разрабатывает систему оценки навыков без сведений об образовании. В будущем мы также готовы отказаться от графы "Образование" в резюме, но только в тех сферах и профессиях, где это релевантно», — передаёт его слова телеканал «360».

Джабаров отметил, что в мире есть тренд на снижение ценности образования.

Как ранее писал News.ru, рекрутинговая компания Superjob убрала из объявлений вакансий графу «Образование». Однако она осталась при размещении резюме.