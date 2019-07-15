В Москве сотрудники полиции дубинками избили, после чего задержали несколько участников акции протеста против строительства комплекса по переработке отходов (КПО) в лесу возле Ликино-Дулево.

15 июля к месту строительства приехали представители компании «Хартия», которую контролирует сын генпрокурора России Юрия Чайки Игорь, и рабочие, которых наняли для вырубки леса. Протестующие встали на их пути и потребовали показать документы, разрешающие работы. Им продемонстрировали бумагу, согласно которой рабочие планировали вырубить более 800 деревьев. Однако местные жители не поверили в подлинность документа и отказались расходиться. Рабочих сопровождали примерно 50 полицейских, которые начали разгон активистов. Делали это сотрудники правопорядка, по словам очевидца Елены Киселевой, «жёстко» — с применением дубинок. Об этом свидетельствуют и многочисленные видеозаписи с места событий.

Людей избивали до крови и волокли по земле. Такого мне видеть ещё не приходилось, — рассказала Киселёва News.ru.

В итоге были задержаны несколько активистов, а одну участницу увезли в больницу с подозрением на перелом позвоночника.

Девушка потеряла сознание. К ней ещё и долго ехала скорая. Ни один полицейский даже не попытался оказать ей помощь, — сообщила Киселёва.

После столкновения с правоохранительными органами протестующие перекрыли Егорьевское шоссе, чтобы помешать вырубке и привлечь внимание властей к ситуации. Чтобы перекрытие выглядело законным, они ходили туда-сюда по пешеходному переходу.

Свалку хотят сделать прямо в центре большого, ненарушенного леса. И в нём выбрали 36 га. Большое часть этой территории — болото, к которому нужно трепетно относиться. Также эта территория богата полезными ископаемыми. Также в этой местности проходят три реки. Это — вотчина федеральной власти, а не местной администрации. На это мы и хотим обратить внимание, но нас пока не слышат, — объяснила Елена Киселёва.