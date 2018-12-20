Хакеры раскрыли систему слежки ФСБ за соцсетями

https://news.ru/storage/news/e26fee2cc6287c451cc78ed38716b278/0b78fd0f-7667-415c-8ad1-e84467af5740_850.jpg Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Хакерская группа Digital Revolution сообщила о взломе сервера НИИ «Квант», принадлежащего ФСБ. Там они обнаружили документ, содержащий описание системы анализа публикаций в социальных сетях.

Речь идёт об алгоритме нейросети, которая отслеживает публикации в Facebook, во «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и Instagram. Она анализирует общественное мнение, выявляя протестные настроения.

Всего хакеры «слили» в Сеть более 300 страниц документов. В настоящее время сайт НИИ «Квант» недоступен, сообщает URA.Ru.

Ранее News.ru писал, что хакеры в течение трёх лет имели доступ к дипломатической переписке Евросоюза, что позволило им получить тысячи секретных сообщений, в том числе касающихся России. Взлом обнаружила компания Area 1, работающая в сфере кибербезопасности.