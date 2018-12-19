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МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Сотрудники полиции задержали семерых участников организованной группы, которые похитили у жителей РФ более 18 млн рублей с помощью SMS.

Оперативные мероприятия проводились в Москве, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле, сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители установили, что мошенники рассылали SMS-сообщения с вредоносной программой по номерам мобильных телефонов, взятых с одного из сайтов по продаже товаров и услуг.

«Когда адресаты активировали их, данные банковских карт автоматически отправлялись участникам группы, которые похищали денежные средства», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Главарь банды заключён под стражу, остальным преступникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как писал News.ru ранее, за 9 месяцев 2018 года в России было совершено более 140 тыс. преступлений в сфере компьютерной информации. По данным Генпрокуратуры, типичный киберпреступник в стране — это мужчина 30−35 лет, не имеющий специального образования в области техники или информатики.


#хакеры #МВД
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