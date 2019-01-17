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Отставку чиновницы в Хакасии не связывают с критикой премий

Официальный портал правительства Республики Хакасия

общество [ версия для печати ]

Власти Хакасии объяснили увольнение чиновницы, которая выступила с критикой премий, выплаченных местным высокопоставленным чиновникам. Как утверждают в администрации региона, здесь нет никакой мести. Просто так совпало, что истёк срок трудового контракта.

После конфликтной ситуации продлевать его не стали.

«Замминистра финансов Республики Хакасия Галина Спиридонова была уволена 26 декабря 2018 года в связи с истечением срока контракта», — цитирует РБК начальника управления пресс-службы и информации Хакасии Ирину Бутенко.

Скандал разразился после того, как новый глава Хакасии Валентин Коновалов, занявший пост в ноябре 2018 года, выдал чиновникам премии в размере 200 и 300% от оклада. Средства на выплаты были выданы «за счёт экономии по фонду оплаты труда».

Два заместителя главы республики и ещё 11 министров получили от 250 до 400 тысяч рублей. Большинство из них проработали менее одного месяца.

Узнавшая об этом Галина Спиридонова такое решение главы региона раскритиковала и вскоре была уволена.


#скандалы #ХАКАСИЯ #премии #увольнения
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