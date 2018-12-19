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Хабаровский губернатор урезал доплаты к пенсиям депутатов

Глава Хабаровского края Сергей Фургал Александр Натрускин/РИА Новости

Глава Хабаровского края Сергей Фургал

общество [ версия для печати ]

Глава Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление о сокращении размеров доплат к пенсиям губернатора, членов регионального правительства и депутатов Думы. Он пояснил, что решение принято с целью приведения в порядок нормативной базы.

Фургал назвал постановление о доплатах к пенсиям, действовавшее до его вступления в должность, неправомерным. По словам губернатора, документ устанавливал чрезмерно высокие надбавки.

Сокращение доплат в два и более раз позволит региону сэкономить порядка 9 млн рублей. Эти средства будут направлены на выполнение социальных обязательств, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Постановление начнет действовать с 2019 года. Оно распространяется как на бывших чиновников и депутатов, которые вышли на пенсию до 2018 года, так и на тех, кто только собирается на заслуженный отдых.

Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре текущего года. Ранее News.ru писал, что заняв пост губернатора, он первым делом планирует заняться вопросами здравоохранения, а также созданием благоприятных условий для инвесторов.


#пенсии #ХабаровскийКрай #доплаты
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