Хабаровский губернатор урезал доплаты к пенсиям депутатов

https://news.ru/storage/news/8e4252f5cf43080c41419ce55eb93792/cb595755-d8b9-49d8-8838-b1d565fdf150_850.jpg Александр Натрускин/РИА Новости

Глава Хабаровского края Сергей Фургал

Глава Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление о сокращении размеров доплат к пенсиям губернатора, членов регионального правительства и депутатов Думы. Он пояснил, что решение принято с целью приведения в порядок нормативной базы.

Фургал назвал постановление о доплатах к пенсиям, действовавшее до его вступления в должность, неправомерным. По словам губернатора, документ устанавливал чрезмерно высокие надбавки.

Сокращение доплат в два и более раз позволит региону сэкономить порядка 9 млн рублей. Эти средства будут направлены на выполнение социальных обязательств, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Постановление начнет действовать с 2019 года. Оно распространяется как на бывших чиновников и депутатов, которые вышли на пенсию до 2018 года, так и на тех, кто только собирается на заслуженный отдых.

Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре текущего года. Ранее News.ru писал, что заняв пост губернатора, он первым делом планирует заняться вопросами здравоохранения, а также созданием благоприятных условий для инвесторов.