https://static.news.ru/photo/33ae1710-b6aa-11e9-b200-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Долг каждого родителя — оградить своих подрастающих детей от участия в митингах. Такое мнение высказала певица, а также глава комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

Вместе с тем она признала, что добиться желаемого взрослым может быть непросто.

В период подросткового возраста <...> всё на максимуме. Все революционеры, как правило, «юноши со взором горящим». Но стараться, конечно же, нужно, — цитирует Гурцкую РИА Новости .

Она также отметила, что «сейчас важна реакция правоохранительных и судебных органов» на массовые задержания несовершеннолетних на несогласованной акции в Москве, которая состоялась днём ранее. Она призвала бороться с подростковым радикализмом профилактикой, а наказывать молодёжь — «только на уровне разъяснений и убеждений».

Ранее, как писал News.ru, детский омбудсмен столицы Евгений Бунимович сообщил, что полиция задержала на шествиях протеста в центре Москвы несколько десятков подростков.