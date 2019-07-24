Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Атмосферные фронты, протянувшиеся с юга на север России через центральные и южные регионы, будут диктовать погоду в ближайшую неделю. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По её словам, в среду, 24 июля, в Московском регионе ожидаются ливневые дожди с градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Дожди накроют также Белгородскую,...