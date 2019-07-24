https://static.news.ru/photo/5acbe81e-addf-11e9-adef-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Пешеходный фонтан в Хабаровске, купание в котором стало причиной массового заражения детей, закрыт на дезинфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным службы, в воде из фонтана обнаружен норовирус.
В ходе лабораторных исследований из материала заболевших детей выделен норовирус. Аналогичный вирус выделен при лабораторных исследованиях воды из фонтана. Управлением вынесено постановление о приостановке деятельности пешеходного фонтана для проведения дезинфекционных мероприятий, – говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство продолжает эпидемиологическое расследование и держит ситуацию на контроле.
Как писал News.ru, в Детскую краевую клиническую больницу Хабаровска обратились 37 детей с симптомами острой кишечной инфекции. 19 из них были госпитализированы, 18 – остались на амбулаторном лечении. Все дети гуляли на набережной стадиона имени Ленина возле фонтана.