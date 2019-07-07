https://static.news.ru/photo/4b01f4ae-a0f7-11e9-be9d-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Гудков Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Оппозиционера и кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова уличили в фальсификации подписей в пользу себя и единомышленников от оппозиции. По данным источника, общественный деятель воспользовался «грязными» методами ради заветного места в Мосгордуме.

Гудков не смог собрать необходимое количество подписей для того, чтобы стать зарегистрированным кандидатом в Мосгордуму, поэтому решил устроить массовую подделку «автографов», утверждает источник Федерального агентства новостей.

Версию с фальсификациями подтверждают слова соратника Гудкова — кандидата по 41-му избирательному округу Дениса Шендеровича. Оппозиционер выбыл из предвыборной гонки на том основании, что порядка 500 подписей в команде Гудкова оказались липовыми. Шендерович заявил, что не намерен прибегать к «грязным» методам в политике.

Ранее сообщалось о «конвейере» по подделке подписных листов, который разоблачили в Москве. По некоторым данным, штаб базировался в квартире на Ленинском проспекте, однако мошенники успели скрыться до прихода сотрудников правоохранительных органов.

6 июля окружные избирательные комиссии столицы завершили приём документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, писал News.ru. Только 56 кандидатов из 416 были зарегистрированы в качестве соискателей статуса депутата.