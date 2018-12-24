Гуцериев готов встретиться с Запашным после извинений

https://news.ru/storage/news/978d0a2f2fa66e114c83656a2006c4f8/a923447c-5f9e-4f43-bc82-e02b75b7ba23_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Михаил Гуцериев

Бизнесмен Михаил Гуцериев заявил, что готов встретиться с директором Большого Московского цирка Эдгардом Запашным только после того, как артист извинится перед ним в Instagram. Конфликт между ними произошёл из-за строительства площадки Cirque du Soleil в Сколково.

«Я не собираюсь встречаться до тех пор, пока Запашный, публично оскорбивший меня в Instagram, что у меня нет совести, нет стыда, также публично там же, в Instagram, не извинится передо мной», — сказал Гуцериев телеканалу РБК.

Бизнесмен также рассказал о том, что Запашный сообщил непроверенную информацию президенту и СМИ, а это уже является клеветой.

Запашный на заседании президентского Совета по культуре и искусству пожаловался президенту Владимиру Путину, что Гуцериев собирается в Сколково открыть стационарную площадку Cirque du Soleil. Директор московского цирка считает, что данные денежные средства могут принести большую пользу российскому цирку. Путин согласился с Запашным, отметив, что «распахивать ворота так уж не стоит».

Ранее News.ru писал, что братьев Запашных заподозрили в отмывании бюджетных денег. Творческое объединение цирковых коллективов направляло жалобы по поводу отмывания членами семьи Запашных бюджетных средств. По словам главы организации Виктории Вагановой, заявления были зарегистрированы в прокуратуре и администрации президента, однако никаких мер принято не было.