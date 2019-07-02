https://static.news.ru/photo/1cdbf474-9c8a-11e9-80e1-fa163e074e61_1024.jpg Александр Усс Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Губернатор Красноярского края Александр Усс прибыл в пострадавший от паводка город Канск, где провёл совещание и пообщался с местными жителями. Однако на просьбы и замечания он отреагировал достаточно жёстко.

Одна из жительниц спросила про затопленную дорогу. Она выразила свои опасения, что населённый пункт может быть отрезан от цивилизации, если вода снова начнёт прибывать. Ответ губернатора был довольно грубым.

Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и всё, — заявил глава региона.

Видео появилось в соцсетях и вызвало шквал возмущения, отмечает « Пятый канал ».

30 июня в Канске был введён режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Вода поднялась до 439 см. Подтоплено 117 дачных участков, 59 частных домов. Эвакуировано 58 человек, писал News.ru.