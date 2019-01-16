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Пензенский губернатор отправил чиновников убирать сугробы

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев решил отменить съезд муниципальных представителей в связи с сильным снегопадом. Вместо совещания он отправил их организовывать работы по уборке сугробов в райцентрах.

При этом он отметил, что к полудню интенсивность осадков лишь увеличилась и поэтому все дороги, тротуары и дворы «заваливает снегом».

«Все службы региона задействованы. Сейчас дал указание управлению государственной жилищной инспекции области активнее составлять протоколы на организации, которые недобросовестно исполняют обязанности по расчистке своих территорий», — отметил он.

Ранее News.ru писал, что село Михайло-Вербовка в Саратовской области пятый день остаётся отрезанным от мира из-за непогоды. Власти планируют в кратчайшие сроки расчистить дорогу к населённому пункту. В посёлке проживают около 60 человек, в том числе четверо детей.


#погода #ГУБЕРНАТОР #чиновники #снегопад #снег #пензенскаяобласть
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