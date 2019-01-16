Пензенский губернатор отправил чиновников убирать сугробы

https://news.ru/storage/news/5b2eb9f1e1d97045658d94ff769feb08/e6356a7c-3b7a-4f88-9e21-71cf69809ecb_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев решил отменить съезд муниципальных представителей в связи с сильным снегопадом. Вместо совещания он отправил их организовывать работы по уборке сугробов в райцентрах.

При этом он отметил, что к полудню интенсивность осадков лишь увеличилась и поэтому все дороги, тротуары и дворы «заваливает снегом».

«Все службы региона задействованы. Сейчас дал указание управлению государственной жилищной инспекции области активнее составлять протоколы на организации, которые недобросовестно исполняют обязанности по расчистке своих территорий», — отметил он.

Утром отменил Съезд "Совета муниципальных образований области", запланированный на сегодня на вторую половину дня. Погодные условия плохие. Главы администраций и сельсоветов должны быть на местах и заниматься организацией работы по очистке районных центров и сёл от снега — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 16 января 2019 г.

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