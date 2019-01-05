Губернатор Кубани исполнил желания тяжелобольных детей

https://news.ru/storage/news/df1445e4644c9c59bff87e89a3c86682/21972765-5f71-45d7-9bc2-aa92ed96fb86_850.jpg twitter.com/kondratyevvi

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев исполнил самые заветные желания двух кубанских мальчиков. Открытки с мечтами ребят ранее повесили на «Ёлку желаний» в Кремле.

«Ещё накануне Нового года в Москве взял две открытки с „Ёлки желаний“. Они оказались от кубанских мальчишек. Самвел Аветисян всегда мечтал посмотреть закулисье цирка, а Иван Таран — побывать в Москве на Красной площади», — написал губернатор в своём Twitter.

В следующем твите Кондратьев рассказал, что мечты ребят исполнились.

Детские мечты должны сбываться, поэтому мальчики со своими семьями отправились в путешествия: Самвел — в сочинский цирк, а Ваня — в столицу. Очень надеюсь, что в жизни у ребят все будет хорошо и все их желания обязательно исполнятся! pic.twitter.com/XGPDCAidU1 — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 5 января 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин на благотворительном хоккейном вечере в сочинском Ледовом дворце «Роза Хутор» пообещал маленькой девочке Кристине Ажимовой исполнить её мечту. Ранее она написала Путину письмо, к которому приложила собственноручно нарисованный портрет главы государства.