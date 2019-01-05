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Губернатор Кубани исполнил желания тяжелобольных детей

twitter.com/kondratyevvi

общество [ версия для печати ]

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев исполнил самые заветные желания двух кубанских мальчиков. Открытки с мечтами ребят ранее повесили на «Ёлку желаний» в Кремле.

«Ещё накануне Нового года в Москве взял две открытки с „Ёлки желаний“. Они оказались от кубанских мальчишек. Самвел Аветисян всегда мечтал посмотреть закулисье цирка, а Иван Таран — побывать в Москве на Красной площади», — написал губернатор в своём Twitter.

В следующем твите Кондратьев рассказал, что мечты ребят исполнились.

Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин на благотворительном хоккейном вечере в сочинском Ледовом дворце «Роза Хутор» пообещал маленькой девочке Кристине Ажимовой исполнить её мечту. Ранее она написала Путину письмо, к которому приложила собственноручно нарисованный портрет главы государства.


#дети #Краснодарскийкрай
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