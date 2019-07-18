https://static.news.ru/photo/513a40e0-a978-11e9-a3ec-fa163e074e61_1024.jpg Статуя Геродота Фото: Pe-Jo/Wikimedia Commons

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов заявил, что не хотел бы появиться в учебниках истории со «славой Геродота». Геродот — историк из Древней Греции, написавший трактат «История», из которого людям известна информация о греко-персидских войнах и быте людей того времени.

Политик, вероятно, имел в виду фразеологизм «слава Герострата», пишут « Известия ». Герострат был героем древнегреческих мифов, уничтожившим храм Артемиды в городе Эфес. Словосочетание подразумевает постыдную известность.

Ранее News.ru писал, что пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала город Торонто столицей Канады в официальном сообщении о поездке своего начальника. Столица канадской провинции Онтарио была перепутана со столицей государства Оттавой в новости, рассказывавшей об участии главы государства в Международной конференции по поддержке украинских реформ.