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Грузовик «Прогресс МС-11» отправят к МКС весной

Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Транспортный грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» планируется запустить к Международной космической станции (МКС) в марте 2019 года. Запуск перенесён из-за планов по запуску с Байконура спутника Egyptsat-A.

Новая дата старта — 28 марта вместо 7 февраля. «Прогресс» доставит к станции около двух тонн грузов. Речь идёт о запасе воздуха и воды, топливе, продуктах, запчастях и научном оборудовании, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что российские пилотируемые космические корабли «Союз» в 2019 году совершат на МКС рекордные по продолжительности полёты. Они будут находиться в космосе более семи месяцев. Длительность полёта корабля «Союз МС-12» составит 216 суток, а «Союза МС-13» — 215 суток.


#роскосмос #грузовик #МКС #запуск #Прогресс
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