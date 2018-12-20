Группа подпольных банкиров предстанет перед судом в Пензе

https://news.ru/storage/news/5524c5362cd608c5005d806b9ac42768/6df53544-f52e-49ac-8593-58615c5e7650_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Следственное управление СКР по Пензе завершило расследование по делу о незаконной банковской деятельности, фигурантами которого стали 24 человека. Процесс длился на протяжении трёх лет.

Согласно материалам дела, насчитывающего свыше 500 томов, преступную группу организовал 52-летний предприниматель. Он помогал бизнесменам незаконно обналичивать денежные средства с помощью подставных фирм, фиктивных договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. В число его помощников входили 23 человека.

С 2009 по 2015 год объём операций подпольного банка превысил 3,5 млрд рублей. При этом доход преступников, которые брали за оказание услуг вознаграждение в размере 3% от обналичиваемой суммы, составил по меньшей мере 117 млн рублей.

Прокуратура Пензы утвердила обвинительные заключения в отношении 21 участника преступной группы. После передачи копий фигурантам дело поступит в суд. Ещё трое преступников находятся в федеральном розыске, материалы в отношении них выделены в отдельное производство, сообщается на сайте СКР.

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