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Студент, привлечённый к ответственности за участие в несогласованном митинге, может быть отчислен из Московского педагогического государственного университета, заявил ректор учебного заведения Алексей Лубков.

По его словам, в МПГУ есть нормы, определяющие, что грубое правонарушение несовместимо с дальнейшим прохождением образовательной программы, передаёт ТАСС. Если уж они туда идут, то я бы попросил вести себя...