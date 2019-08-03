Максим Покровский Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Лидер музыкальной группы «Ногу Свело!» отказался выступать на фестивале «Шашлык Live» в Москве. Своё решение он объяснил гражданской солидарностью с участниками акции в защиту незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Музыкант опубликовал в Интернете извинения от имени коллектива и предупредил, что группа «сегодня нигде выступать не будет».

Мы не считаем себя вправе принимать участие в развлекательных мероприятиях в момент, когда обстановка в обществе так накалена, — высказал мнение Покровский.

Он выразил убеждённость, что «музыка должна объединять людей, а не разъединять их».

Фестиваль «Шашлык Live» проходит 3 и 4 августа в Парке Горького. Ранее News.ru писал, что от участия в нём отказались группы «Браво» и Tequilajazzz.

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