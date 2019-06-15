Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк рассказала журналистам, что в село Чемодановка Пензенской области, где накануне произошла массовая драка с летальным исходом одного их пострадавших, была направлена сводная бригада сотрудников центрального аппарата МВД.
По словам представителя силового ведомства, откомандированные сотрудники изучат обстоятельства и причины, предшествовавшие конфликту, и установят полную хронологию событий, сообщает
Будет дана правовая оценка действия руководителей на местах, ответственных за организацию охраны общественного порядка. В случае установления вины должностные лица будут привлечены к ответственности, — уточнила Волк.
Ранее между жителями Чемодановки на бытовой почве возник конфликт, который позже перерос в массовую драку. Пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы, один из которых — 34-летний мужчина — скончался в больнице.
Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны трое подозреваемых, идёт работа по задержанию других фигурантов, писал News.ru.