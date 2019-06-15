https://static.news.ru/photo/25860d4e-8f74-11e9-a50c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк рассказала журналистам, что в село Чемодановка Пензенской области, где накануне произошла массовая драка с летальным исходом одного их пострадавших, была направлена сводная бригада сотрудников центрального аппарата МВД.

По словам представителя силового ведомства, откомандированные сотрудники изучат обстоятельства и причины, предшествовавшие конфликту, и установят полную хронологию событий, сообщает РИА Новости.

Будет дана правовая оценка действия руководителей на местах, ответственных за организацию охраны общественного порядка. В случае установления вины должностные лица будут привлечены к ответственности, — уточнила Волк.

Ранее между жителями Чемодановки на бытовой почве возник конфликт, который позже перерос в массовую драку. Пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы, один из которых — 34-летний мужчина — скончался в больнице.

Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны трое подозреваемых, идёт работа по задержанию других фигурантов, писал News.ru.