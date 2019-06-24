https://static.news.ru/photo/21a79556-9697-11e9-8c18-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» отозвала допуски на полёты по трём направлениям, а лоукостер «Победа» — по одиннадцати.

Как передаёт РИА Новости, ссылаясь на данные Росавиации, «Аэрофлот» отозвал допуски на полёты из Москвы в города Кос (Греция), Урумчи (Китай) и Нячанг (Вьетнам). А «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», отказалась от маршрутов Махачкала-Анталия (Турция), Пермь-Стамбул (Турция), Ростов-на-Дону-Стамбул, Ростов-на-Дону-Гюмри (Армения), Пермь-Анталия, а также от рейсов из Санкт-Петербурга в Гюмри и Тиват (Черногория), из Москвы в Хельсинки (Финляндия), Подгорицу (Черногория), Реус (Испания) и Базель (Швейцария).

Как писал News.ru, «Аэрофлот» перестанет выполнять рейсы в Грузию и обратно с 8 июля. Авиакомпания прекращает рейсы в/из Тбилиси, частота которых в летнем расписании полётов составляет 14 в неделю. Граждане, которые приобрели билет отправлением после 8 июля, смогут обменять его на более раннюю дату либо вернуть стоимость, расторгнув договор о перевозке.