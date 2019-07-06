https://static.news.ru/photo/2cf04ffa-9fef-11e9-ae63-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

МЧС распространило экстренное предупреждение в столичном регионе. В ближайшие часы на Москву и Подмосковье обрушится гроза и град.

По данным спасателей, в столице и за её пределами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Такой прогноз будет действовать до самого вечера. В связи с этим спасатели призывают не выходить без надобности на улицу, а также закрывать в квартирах окна и форточки, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что синоптики не спешат порадовать москвичей своими прогнозами. Как рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, прохладная и дождливая погода продлится в столичном регионе до середины июля, лишь после этого можно ждать потепления.