https://static.news.ru/photo/ee67757e-a82c-11e9-a85b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vasiliy Klimov/Russian Look

Зоологи призвали грибников, находящих в лесах детёнышей косуль, не забирать их домой в попытках спасти.

Руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина рассказала, что у косуль начался период отёла, и люди, находящие новорождённых без самки поблизости, забирают их из леса. При этом косуля, обнаружив людей рядом со своими детёнышами, уже не подойдёт к ним, сообщает РИА Новости .

По словам специалиста, такая ситуация наблюдается в Твери, Туле, Подмосковье и на Дальнем Востоке.

Как писал News.ru ранее, известный зоолог и телеведущий Николай Дроздов поприветствовал появление документа, официально запрещающего заводить в домашних условиях диких животных.