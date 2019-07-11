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Строительство Юго-Восточной Хорды (ЮВХ) Москвы у могильника радиоактивных отходов может негативно сказать на окружающей среде из-за радиации, сообщили в российском отделении Greenpeace.

Всего было отобрано четыры пробы, которые могут быть переданы в другие лаборатории, — заявили в российском отделении организации.

По данным Greenpeace, уровень радиации в этом районе уже превышает норму в 12 раз. Поэтому экологи и члены организации требуют запретить строительство в Коломенском, передаёт Regnum .

Ранее издание The Village сообщило о том, что в зоне прокладки Юго-Восточной хорды окажется могильник урана и тория, заражённая пыль от которых попадёт при проведении строительных работ на поверхность, и радиация разнесётся по Москве.

Как писал News.ru, в Москомархитектуре подтвердили, что часть Юго-Восточной хорды вместе с мостом через Москву-реку пройдёт в районе Москворечье-Сабурово, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд.