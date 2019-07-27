https://static.news.ru/photo/eee22e58-b075-11e9-9716-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Интернете появилась фотография въезда в городской округ Шаховская Московской области. На ней гравийная дорога с ямами резко сменяется асфальтовым полотном.

2019 год. Граница России и Московского княжества, — озаглавил автор публикацию на портале Pikabu.

Ему в ответ пришло много комментариев и аналогичных фото. Например, есть снимок, где асфальт заканчивается на границе с Кировской областью, а далее идёт грунтовая дорога в поле. Практически такая же фотография была сделана на границе с Челябинской областью.

Как писал News.ru, сотрудники правоохранительных органов Якутии задержали журналистов местного телеканала, готовивших репортаж о низком качестве дорожного полотна в городе. Корреспондент Евгений Тойтонов рассказал, что в полицию обратился мэр города Вилюйска Нюргустан Афанасьев. По его словам, съёмочная группа спросила у главы администрации о состоянии дорог, что и побудило политика обратиться в полицию.