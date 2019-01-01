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График переселения по реновации составят до конца года

Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

График переселения домов по программе реновации будет составлен до конца текущего года, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, перечень планируется дополнять по мере возникновения новых площадок для строительства. Очерёдность сноса зданий устанавливается согласно градостроительной документации.

«В ней в том числе документация по планировке территории. Среди критериев, влияющих на очерёдность, — техническое состояние домов. Сейчас эта документация разрабатывается», — рассказал он.

Бочкарёв отметил, что в ней будут указаны этапы реализации программы, а также сроки её выполнения, передаёт АГН «Москва».

Как сообщал News.ru, ранее глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин сообщил, что строительство домов по программе реновации стартует в Новой Москве в 2019 году.


#москва #реновация #бочкарев
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