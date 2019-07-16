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Крупный град выпал в двух районах Пермского края за сутки. Диаметр градин составлял от 3 до 4 сантиметров, что сопоставимо с перепелиным яйцом.

При этом в Оханске был дождь, но там за 12 часов выпала месячная норма осадков. С начала месяца в городе выпало уже 250% от нормы, это в три раза больше, чем за всё лето 2018 года. Дождь продолжится.

Погодная аномалия, по данным метеорологов, связана с прохождением обширной конвективной системы, передаёт РИА Новости . Обилие осадков, которые местами сопровождались резкими перепадами температуры воздуха в разных слоях атмосферы, повлекли за собой целый комплекс опасных природных явлений.

По прогнозам специалистов, из-за продолжительных ливней «ожидается резкий подъём уровней воды в реках по всей западной части Пермского края, возможны локальные подтопления».

Ранее, как писал News.ru, синоптики предрекли Центральной полосе России сильные грозовые ливни. Их пик придётся на 17 июля.