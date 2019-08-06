https://static.news.ru/photo/59149a9c-b835-11e9-a4fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Средства борьбы с лесными пожарами в регионах России устарели, сообщили в связи с масштабными ЧП в Сибири и на Дальнем Востоке в Генпрокуратуре РФ.

В большинстве регионов страны состояние тех сил и средств, которые предназначены для тушения пожаров в лесах, нормативным требованиям просто не соответствуют, — заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Как он отметил, 685 уголовных дел по факту нарушений в сфере пользования лесами было возбуждено за первое полугодие. Ущерб, который взыскивается с виновных, составляет более миллиарда рублей.

Основной причиной возникновения природных пожаров в Сибири назвали неосторожное обращение с огнём. Это подтверждает расположение большей части очагов возгорания возле дорог. Также глава МЧС России Евгений Зиничев на селекторном совещании отметил, что необходимо продолжать разъяснительную работу с населением.

В тушении лесных пожаров в Сибири принимают участие около четырёх тысяч волонтёров. С ранцевыми огнетушителями они выходят в горящий лес, чтобы не подпустить огонь к жилью. Помимо добровольцев, задействовано 864 человека из специальных служб и 169 единиц техник.

Как ранее писал News.ru, статистику по лесным пожарам искажали власти Иркутской области, а также других регионов, где сейчас горят леса. Об этом заявил представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов.