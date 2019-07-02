https://static.news.ru/photo/d5079f1e-9cd3-11e9-ac4f-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин направил Генеральной прокуратуре ряд поручений, связанных с анализом правоприменительной практики по ряду уголовных и административных дел. Работать ведомство должно вместе с СКР, МВД, ФСБ, Роскомнадзором и Верховным судом.

В первую очередь прокурорская проверка должна коснуться дела о незаконном обороте наркотиков. В соответствии со своей компетенцией ведомству поручено принять меры по совершенствованию контроля за законностью решений по указанной категории разбирательств.

Также прокуратура должна проанализировать практику возбуждения административных дел о мелком хулиганстве и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательства. Результатом работы должны стать предложения, направленные на устранение причин необоснованного привлечения к ответственности в первом случае и необоснованного применения меры наказания — во втором, сообщается на сайте российского лидера.

Ранее News.ru писал, что Путин назвал произволом дело о наркотиках, заведённое в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Он призвал принять соответствующие решение по этому вопросу.