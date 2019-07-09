Число уголовных дел о нарушениях на несанкционированных акциях в России сократилось, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Например, в прошлом году ни одного преступления, связанного с неоднократным нарушением установленного порядка проведения митинга, зарегистрировано не было. По ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки». — News.ru) также наблюдается тенденция к сокращению, — сказал Куренной.
Он отметил, что общество становится более сознательным — люди начинают понимать, что действовать нужно с соблюдением закона.
Как ранее писал News.ru, социологи Левада-Центра опросили более полутора тысяч россиян в 50 регионах и выяснили, что большинство из них считают, что подбрасывание наркотиков и фальсификация дел — это обычная практика в МВД.