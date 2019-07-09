https://static.news.ru/photo/a95c6996-a235-11e9-a76a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Число уголовных дел о нарушениях на несанкционированных акциях в России сократилось, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Например, в прошлом году ни одного преступления, связанного с неоднократным нарушением установленного порядка проведения митинга, зарегистрировано не было. По ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки». — News.ru) также наблюдается тенденция к сокращению, — сказал Куренной.

Он отметил, что общество становится более сознательным — люди начинают понимать, что действовать нужно с соблюдением закона.

Как ранее писал News.ru, социологи Левада-Центра опросили более полутора тысяч россиян в 50 регионах и выяснили, что большинство из них считают, что подбрасывание наркотиков и фальсификация дел — это обычная практика в МВД.