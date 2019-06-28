https://static.news.ru/photo/f1e6515a-9b9f-11e9-89b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России с 1 июля запрещена закупка импортного вина для нужд государственных и муниципальных учреждений. Соответствующий документ, подготовленный Минсельхозом, подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Под полный запрет попали виноградные, игристые, ликёрные и фруктовые вина.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что данное решение принято в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия.

При этом подчёркивается, что запрет действует исключительно для госзакупок и не распространяется на зарубежные вина, которые продаются в торговых сетях страны.

В 2016 году правительство запретило закупать для нужд госучреждений мясную, рыбную и молочную продукцию иностранного производства, сообщает РБК.

Ранее News.ru писал о том, что Федеральная антимонопольная служба против предложения Минсельхоза РФ об ограничении участия вин иностранного производства в госзакупках. Об этом сообщила заместитель начальника контрольно-финансового управления ведомства Наталия Исаева. По её мнению, отсутствие конкуренции не является достаточным стимулом для производителей, чтобы улучшать свою продукцию.