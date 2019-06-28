В России с 1 июля запрещена закупка импортного вина для нужд государственных и муниципальных учреждений. Соответствующий документ, подготовленный Минсельхозом, подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
Под полный запрет попали виноградные, игристые, ликёрные и фруктовые вина.
В пояснительной записке к постановлению говорится, что данное решение принято в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия.
При этом подчёркивается, что запрет действует исключительно для госзакупок и не распространяется на зарубежные вина, которые продаются в торговых сетях страны.
В 2016 году правительство запретило закупать для нужд госучреждений мясную, рыбную и молочную продукцию иностранного производства,
Ранее News.ru писал о том, что Федеральная антимонопольная служба против предложения Минсельхоза РФ об ограничении участия вин иностранного производства в госзакупках. Об этом сообщила заместитель начальника контрольно-финансового управления ведомства Наталия Исаева. По её мнению, отсутствие конкуренции не является достаточным стимулом для производителей, чтобы улучшать свою продукцию.