Первую партию косаток и белух освободят из «китовой тюрьмы» на основании договоров с Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Операция по освобождению животных оформлена в виде их покупки для нужд ВНИРО на общую сумму свыше 38 млн рублей.
Информация о пяти лотах по поставке животных
Косатки и белухи должны быть выпущены после установки на них спутниковых радиомаяков.
Как писал News.ru, Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 28,176 млн рублей компанию «Афалина», которая занималась отловом косаток и белух, попавших затем в «китовую тюрьму» в Приморье. Документы по административным делам по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство» в отношении компаний ООО «Белый кит», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Сочинский дельфинарий» поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ. Инстанция установила, что данные предприятия выловили косаток с нарушениями.