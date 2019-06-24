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Астраханская транспортная компания «Транс Лайн» подала в суд на сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar с требованием прекратить его деятельность на территории Российской Федерации.

По мнению «Транс Лайн», приложение использует труд нелегальных водителей, которые не платят налоги и не несут ответственность за безопасность пассажиров. Представитель сервиса сообщил, что их юристы пока не получили иск...